Difesa autonoma europea l’analisi | Obiettivo alla portata ma serve la volontà politica

Il dibattito sulla difesa autonoma europea si concentra sull’obiettivo di creare un sistema più unito e indipendente. Secondo alcuni esperti, il raggiungimento di questa meta è possibile, ma richiede un impegno politico concreto. Le difficoltà principali riguardano la frammentazione delle industrie e la scarsa cooperazione tra i paesi membri. La questione resta centrale nel panorama strategico continentale e richiede decisioni condivise per andare avanti.

Roma, 7 maggio 2026 – Raggiungere una piena autonomia europea nel campo della difesa è un traguardo realistico, a condizione che il continente affronti i nodi strutturali che da decenni ne frenano il potenziale: la frammentazione dell'industria e la mancanza di coordinamento operativo. È questa la conclusione centrale di un'analisi recentemente pubblicata dal Kiel Institute, think tank con sede in Germania. Lo studio arriva in un momento in cui la Commissione europea e i singoli Stati membri si trovano a dover ridisegnare le proprie strategie di sicurezza, spinti dall'annuncio dell'amministrazione Trump di ridurre gradualmente la presenza militare americana sul continente, sia in termini di truppe che di sistemi d'arma.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Difesa autonoma europea, l’analisi: “Obiettivo alla portata, ma serve la volontà politica” Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Barba (Avs–Radici in Comune) consegna a Costantini il piano per la mobilità urbana: “Serve volontà politica”Un documento dentro il quale è contenuta, in sostanza, l’idea su come dovrebbe essere organizzato il trasporto urbano e che chiede dunque venga... Milan, Ceccarini: “L’obiettivo principale per la difesa è Gila, ma attenzione alla concorrenza dell’Inter…”Niccolò Ceccarini, direttore di 'TuttoMercatoWeb', ha fatto il punto sul possibile trasferimento di Mario Gila al Milan. Altri aggiornamenti Temi più discussi: L’Europa va a Erevan: difesa, energia e approvvigionamenti al centro del summit della Comunità politica europea; Cosa sapere sulla clausola di difesa Ue: l’Europa accelera sull’articolo 42.7 in caso di attacco; Ultima chiamata per l’Europa sull'autonomia strategica (di A. Losacco); Accordo sospeso, difesa esposta. Il dilemma europeo con Israele. Difesa autonoma europea, l’analisi: Obiettivo alla portata, ma serve la volontà politicaRoma, 7 maggio 2026 – Raggiungere una piena autonomia europea nel campo della difesa è un traguardo realistico, a condizione che il continente affronti i nodi strutturali che da decenni ne frenano il ... quotidiano.net L’Europa va a Erevan: difesa, energia e approvvigionamenti al centro del summit della Comunità politica europeaI rappresentanti di quasi 50 Paesi si sono incontrati oggi a Erevan (Armenia) per l'ottavo summit della Comunità politica europea. Al centro del dibattito il rafforzamento dell'autonomia strategica de ... eunews.it Corso gratuito di difesa personale femminile dal Comune di Nosate - MALPENSA24 https://www.malpensa24.it/nosate-sicurezza-donne-autodifesa/ - facebook.com facebook