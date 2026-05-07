Difesa autonoma europea l’analisi | Obiettivo alla portata ma serve la volontà politica

Da quotidiano.net 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dibattito sulla difesa autonoma europea si concentra sull’obiettivo di creare un sistema più unito e indipendente. Secondo alcuni esperti, il raggiungimento di questa meta è possibile, ma richiede un impegno politico concreto. Le difficoltà principali riguardano la frammentazione delle industrie e la scarsa cooperazione tra i paesi membri. La questione resta centrale nel panorama strategico continentale e richiede decisioni condivise per andare avanti.

Roma, 7 maggio 2026 – Raggiungere una piena autonomia europea nel campo della difesa è un traguardo realistico, a condizione che il continente affronti i nodi strutturali che da decenni ne frenano il potenziale: la frammentazione dell'industria e la mancanza di coordinamento operativo. È questa la conclusione centrale di un'analisi recentemente pubblicata dal Kiel Institute, think tank con sede in Germania. Lo studio arriva in un momento in cui la Commissione europea e i singoli Stati membri si trovano a dover ridisegnare le proprie strategie di sicurezza, spinti dall'annuncio dell'amministrazione Trump di ridurre gradualmente la presenza militare americana sul continente, sia in termini di truppe che di sistemi d'arma.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Difesa autonoma europea, l’analisi: “Obiettivo alla portata, ma serve la volontà politica”

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