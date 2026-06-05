Pace in Ucraina | l’UE sostiene la richiesta di Zelensky per i colloqui

Notizia in breve

L’Unione Europea ha annunciato il sostegno alla richiesta di colloqui di pace avanzata dal presidente ucraino. La questione centrale riguarda chi possa agire come mediatore ufficiale tra le parti e quali attori siano chiamati a garantire la validità degli eventuali accordi firmati. La discussione si concentra sulla definizione di un ruolo riconosciuto a livello internazionale per facilitare le trattative e assicurare il rispetto degli impegni presi.