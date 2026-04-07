Il presidente ucraino ha avanzato l’idea di un accordo di non aggressione riguardo alle infrastrutture energetiche del paese, mentre nelle ultime ore si sono verificati attacchi che hanno causato vittime a Odessa e Kherson. Nel frattempo, un'operazione di salvataggio ha permesso di estrarre vivo un gruppo di 41 minatori intrappolati nel distretto di Lugansk. La situazione continua a essere caratterizzata da eventi di natura militare e umanitaria.

Volodymyr Zelensky ha proposto un patto di non aggressione reciproca sulle infrastrutture energetiche, mentre i bilanci delle ultime ore registrano vittime a Odessa e Kherson e il salvataggio di 41 minatori nel Lugansk. Il leader ucraino ha comunicato, attraverso la mediazione degli Stati Uniti, la disponibilità di Kiev a interrompere le operazioni contro i siti energetici russi. Tale scelta sarebbe condizionata a una mossa speculare da parte dell’occupante, che dovrebbe cessare i colpi contro le reti elettriche ucraine. La proposta è emersa durante l’intervento serale del capo di stato, il quale ha ribadito la volontà di agire in modo proporzionale, garantendo una risposta simmetrica qualora la Russia decidesse di accogliere tale offerta di pace per il settore energetico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ucraina, patto energetico per fermare i colpi: Zelensky propone pace

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Però forse di Ucraina meglio non parlarne, sennò i cinque stelle ci restano male. Troviamo una bella formuletta scipita che va bene a tutti e festa finita, tanto a morire mica siamo noi, no x.com

Ucraina contaminata da mine. Il rischio invisibile che segna la vita e il futuro dell’infanzia Leggi qui - https://www.ilriformista.it/ucraina-contaminata-da-mine-il-rischio-invisibile-che-segna-la-vita-e-il-futuro-dellinfanzia-506901/ - facebook.com facebook