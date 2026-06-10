Da fenomeni a icone globali | Antonelli e Sinner nella Top 100 degli sportivi più influenti

Sinner e Antonelli sono entrati nella Top 100 degli sportivi più influenti, passando da talenti emergenti a figure di rilievo mondiale. Entrambi sono stati inseriti in una classifica che riconosce le personalità più influenti nel mondo dello sport. La loro presenza in questa lista sottolinea la loro crescente visibilità e il riconoscimento internazionale. La notizia è stata resa nota attraverso una pubblicazione dedicata agli atleti più noti a livello globale.

Non sono solo un’eccellenza italiana: Sinner e Antonelli, oramai, vengono riconosciuti costantemente come figure di élite nel panorama sportivo internazionale. La rivista americana Time ha scelto infatti di inserirli nella lista delle 100 personalità più influenti dello sport mondiale nel 2026. Non si tratta di un elenco qualunque. Accanto ai due italiani, infatti, figurano nomi leggendari come quelli di LeBron James e Cristiano Ronaldo. La scalata di Kimi Antonelli. Sinner, che rimane la ciliegina sulla torta di un formidabile movimento del tennis italiano, è reduce da una prematura (e inaspettata) uscita al secondo del Roland Garros a causa di un malore. 🔗 Leggi su Panorama.it

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