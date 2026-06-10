Le autorità stanno concentrando l'attenzione su un'azienda di sicurezza informatica coinvolta in un'indagine su un trojan. L'attenzione si sposta ora su una società collegata, con sospetti di legami familiari che potrebbero complicare le indagini. La società è parte di un gruppo più ampio attivo nel settore della difesa, e si sta valutando come questi rapporti possano influenzare le operazioni in corso. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle eventuali conseguenze legali o alle misure adottate.

C’è un filo che collega la difesa elettronica italiana, le intercettazioni giudiziarie e un reticolo di relazioni che da anni gravita attorno al denaro pubblico. Si chiama dossier Elettronica - oggi Elt Group - e torna puntualmente ogni volta che cambia qualcosa ai vertici di Leonardo. L’ultimo avvicendamento, con Lorenzo Mariani alla guida del gruppo, ha riaperto tavoli, ambizioni e vecchie filiere di potere. Al centro della vicenda c’è la famiglia Benigni: Enzo, azionista di riferimento di Elt Group, e la figlia Domitilla, oggi al vertice operativo dell’azienda. Una galassia privata che negli anni ha costruito un equilibrio peculiare: abbastanza vicina allo Stato da rivendicare il proprio carattere strategico, abbastanza autonoma da raccoglierne i benefici in forma privata. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Cy4gate, trojan e intrecci familiari: adesso l’obiettivo diventa Leonardo

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