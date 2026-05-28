Affidi familiari Ancona diventa città referente nazionale al posto di Milano
Ancona è diventata città referente nazionale per gli affidi familiari, sostituendo Milano. La decisione è stata ufficializzata durante un workshop nella sala consiliare del Comune, a cui hanno partecipato operatori provenienti da varie regioni italiane. Il meeting è stato organizzato dal Coordinamento nazionale servizi affido, che ha confermato il cambio di incarico. L'evento ha segnato la conclusione di un percorso di confronto e formazione tra i professionisti del settore.
ANCONA – Con un workshop nella sala consiliare del Comune di Ancona, a cui hanno partecipato operatori di ogni parte di Italia, a cura del Coordinamento nazionale servizi affido, rispetto al quale il Comune di Ancona succede al Comune di Milano nell'incarico di referente nazionale, si concludono. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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