Affidi familiari Ancona diventa città referente nazionale al posto di Milano

Notizia in breve

Ancona è diventata città referente nazionale per gli affidi familiari, sostituendo Milano. La decisione è stata ufficializzata durante un workshop nella sala consiliare del Comune, a cui hanno partecipato operatori provenienti da varie regioni italiane. Il meeting è stato organizzato dal Coordinamento nazionale servizi affido, che ha confermato il cambio di incarico. L'evento ha segnato la conclusione di un percorso di confronto e formazione tra i professionisti del settore.