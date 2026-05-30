Un vertice militare tra Stati Uniti e Cuba si è svolto per discutere la sicurezza del perimetro intorno alla base militare. L'incontro si tiene nonostante le tensioni tra i due paesi e mira a rafforzare le misure di controllo contro possibili minacce esterne. I rappresentanti si sono confrontati su strategie di sorveglianza e tecnologie di difesa, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche. La riunione si inserisce in un quadro di dialogo tecnico tra le parti.

? Punti chiave Come influenzerà questo incontro tecnico le minacce di Trump sulla base?. Perché i vertici militari dialogano nonostante le tensioni tra Washington e Avana?. Quali vulnerabilità del perimetro ha cercato di individuare il generale Donovan?. Cosa rischiano le famiglie del personale militare con l'aumento delle tensioni?.? In Breve Generale cubano Roberto Legra Sotolongo partecipa al colloquio tecnico presso il perimetro.. Incontro avvenuto venerdì scorso tra Donovan e il vice ministro cubano Legra.. Discussioni focalizzate sulla protezione del personale e delle famiglie nella stazione navale.. Dialogo tecnico mira a separare la gestione logistica dalle tensioni tra Washington e Avana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guantanamo, vertice militare USA-Cuba sulla sicurezza del perimetro

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