Negli Stati Uniti si apre una nuova fase politica legata alla gestione del conflitto con l’Iran. I democratici hanno presentato un’istanza di impeachment contro il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, accusandolo di aver preso decisioni che avrebbero aggravato la situazione militare. La proposta si inserisce in un contesto di tensioni crescenti tra le parti politiche sul modo di affrontare la crisi internazionale.

Si apre un nuovo fronte politico negli Usa attorno alla gestione del conflitto con l’Iran. Una deputata democratica ha annunciato l’intenzione di avviare la procedura di impeachment contro Pete Hegseth, attuale Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, figura centrale del gabinetto del presidente Donald Trump e responsabile delle operazioni militari americane. Chi è Pete Hegseth e perché è nel mirino dei democratici. Pete Hegseth è il capo del Pentagono e uno dei volti più esposti dell’amministrazione Trump nella gestione della crisi internazionale. Negli ultimi mesi è diventato il principale bersaglio politico dell’opposizione democratica, anche alla luce delle crescenti tensioni legate alla guerra con l’Iran. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Usa, impeachment contro il segretario alla Difesa Pete Hegseth per la guerra in Iran: l’iniziativa dei democratici

Pete Hegseth, il segretario della guerra che bombarda l’Iran in nome di DioCinque croci medievali tatuate sul petto, una spada con l’iscrizione latina Deus vult sull’avambraccio, e il podio del Pentagono come pulpito.

Scontro con Iran, Segretario difesa Usa Hegseth: "Non è una guerra infinita come in Iraq" – Il video(Agenzia Vista) Washington, 02 marzo 2026 "La missione dell'Operazione 'Epic Fury' è focalizzata al massimo: distruggere i missili offensivi...

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per chi se lo fosse perso in Italia: il Segretario alla Difesa USA (Secretary of War) Pete Hegseth appare in diretta televisiva il lunedì di Pasqua e parla della guerra in Iran come una crociata. Paragona il pilota abbattuto (e poi recuperato) a Gesù Cristo, citando i x.com

Il segretario alla Difesa statunitense Pete #Hegseth, parlando dell’operazione di salvataggio del pilota abbattuto a bordo di un F-15, ha dichiarato: “Il suo aereo è caduto il Venerdì Santo e lo abbiamo salvato a Pasqua: è risorto. Dio è buono” #news #skytg24 - facebook.com facebook