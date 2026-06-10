CSPI UIL | No al nuovo regolamento che introduce due vicepresidenti

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha respinto con quasi un terzo dei voti la proposta di inserire due vicepresidenti nel nuovo regolamento. La proposta è stata bocciata durante la riunione, con il voto di dissenso di diversi membri. La decisione riguarda l’assetto organizzativo del consiglio, senza ulteriori dettagli sui motivi del rifiuto. La discussione sul regolamento proseguirà in altri incontri.

Un voto di dissenso che vale quasi un terzo dei componenti del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. La UIL Scuola ha respinto il nuovo Regolamento dell’organismo, denunciando uno snaturamento della rappresentanza democratica. Sul piatto, le modifiche al funzionamento del CSPI: l’istituzione di due vicepresidenti al posto dell’unico finora previsto e la facoltà per i membri dell’Ufficio di Presidenza di sedere anche nelle commissioni di lavoro. “Una questione sia di merito che di metodo”, ha dichiarato il segretario generale Giuseppe D’Aprile. Secondo il sindacato, le novità rafforzano l’esecutivo del Consiglio alterando gli equilibri interni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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