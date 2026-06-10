CSPI più incarichi e meno democrazia | la UIL Scuola vota contro D’Aprile | Una questione sia di merito che di metodo

La UIL Scuola ha votato contro una proposta del CSPI, che avrebbe aumentato gli incarichi riducendo la partecipazione democratica. Il voto di dissenso coinvolge quasi un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Il rappresentante della UIL ha sottolineato che la questione riguarda sia il merito che il metodo della proposta. La decisione riflette una posizione critica verso le modalità di modifica delle assegnazioni di incarichi all’interno del sistema scolastico.

Un voto di dissenso che vale quasi un terzo dei componenti del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. La UIL Scuola ha respinto il nuovo Regolamento dell’organismo, denunciando uno snaturamento della rappresentanza democratica. Sul piatto, le modifiche al funzionamento del CSPI: l’istituzione di due vicepresidenti al posto dell’unico finora previsto e la facoltà per i membri dell’Ufficio di Presidenza di sedere anche nelle commissioni di lavoro. “Una questione sia di merito che di metodo”, ha dichiarato il segretario generale Giuseppe D’Aprile. Secondo il sindacato, le novità rafforzano l’esecutivo del Consiglio alterando gli equilibri interni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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