Riforma istituti tecnici e parere CSPI | la UIL Scuola esprime voto contrario per i tagli orari e l’assenza di linee guida

La UIL Scuola ha diffuso un comunicato ufficiale per esprimere il proprio parere sulla riforma degli istituti tecnici e sul recente parere del CSPI. Nel documento, il sindacato evidenzia il voto contrario ai tagli degli orari e critica l’assenza di linee guida chiare nel nuovo quadro orario. La posizione si concentra sulla mancanza di indicazioni specifiche che possano guidare l’applicazione delle modifiche proposte.

Il sindacato UIL ha diramato un comunicato stampa ufficiale per chiarire la propria posizione riguardo ai nuovi quadri orari. Nel corso dell'ultima seduta plenaria del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, l'organizzazione ha registrato l'unico voto contrario alla bozza di parere, approvata invece a maggioranza dalle altre componenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Riforma degli istituti tecnici, il Comitato “Precari Uniti per la Scuola” lancia una petizione online contro i tagli alle cattedre e la riduzione degli orari scolasticiIl Comitato Precari Uniti per la Scuola promuove una petizione contro la riforma degli istituti tecnici per evitare tagli e difendere l'offerta...

Riforma istituti tecnici e nuovi quadri orario: il PD presenta un’interrogazione al Ministro Valditara chiedendo chiarezza e linee guidaIl PD ha presentato un'interrogazione al Ministro Valditara sui nuovi quadri orario degli istituti tecnici, chiedendo chiarezza e un rinvio...

Temi più discussi: Riforma istituti tecnici: incerte tutele per evitare soprannumerari ed esuberi. Per la FLC CGIL serve rinvio immediato e vero confronto; La riforma degli Istituti Tecnici è stata bloccata? Le nostre FAQ e alcuni chiarimenti; Riforma istituti tecnici: Cisl Scuola, UIL Scuola, Snals, Gilda e Anief proclamano lo stato di agitazione con richiesta di esperimento di tentativo di conciliazione; Avvio riforma istruzione tecnica, salvaguardate le titolarità a settembre, subito tavolo di confronto per modifiche normative. Sospesa la mobilitazione.

Riforma Istituti Tecnici: il CSPI respinge il decreto sulle classi di concorso. Sindacati in allarme per esuberi e caos organizzativoIl CSPI frena il decreto sui tecnici per evitare caos e tagli. I sindacati chiedono tempo per tutelare ogni docente ... orizzontescuola.it

Decreto PNRR approvato alla camera: Le novità riguardanti gli istituti tecnici e professionaliNella conversione in legge del decreto n° 19 del 19 febbraio 2026 avente come argomento disposizioni urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza alla sezione IV riguardante le ... tecnicadellascuola.it

Il confronto sulla riforma degli istituti tecnici è stato rinviato al 22 aprile, nell’ambito delle procedure di raffreddamento dopo lo stato di agitazione proclamato dalla FLC CGIL. Il sindacato ha chiesto dati puntuali su iscrizioni, percorsi 4+2 e filiera tecnologico - facebook.com facebook

Riforma degli istituti tecnici: «No al taglio delle lingue straniere: rende i nostri diplomati meno competitivi» x.com