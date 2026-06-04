Più milioni da spendere ma meno gol | Juve i pro e i contro dell' addio di Vlahovic VOTA il sondaggio

La Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto dell’attaccante serbo, consentendo di liberare risorse economiche e spazio in rosa. La scelta comporta un aumento del budget disponibile, ma riduce il numero di gol segnati dalla squadra. La decisione si inserisce in una strategia di ristrutturazione, con un investimento più elevato ma con un impatto diretto sulla produzione offensiva. La questione è oggetto di sondaggi tra i tifosi.

Ogni scelta porta con sé convinzioni e dubbi. Sono questi i sentimenti che stanno respirando in queste ore i tifosi della Juventus, che da ieri hanno saputo che le loro strade si separeranno da quella di Dusan Vlahovic. Un calciatore arrivato con grandi aspettative e incapace di mantenerle totalmente, ma che, come ha sottolineato anche Chiellini "è una persona seria e fino all’ultimo ha tenuto alla Juve". Una scelta con pro e contro, insomma, che solo il tempo (e il campo) potrà dimostrare se sia stata giusta o sbagliata. Costato 70 milioni di euro più 10 di bonus e 11,6 di commissioni, Vlahovic ha ricevuto oltre 80 milioni di stipendi lordi in 4 anni e mezzo e ha garantito alla Juve 68 gol in 168 presenze. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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