Dopo i 40 e i 50 anni, molte donne si chiedono se sia appropriato indossare crop top. La scelta dipende dal proprio stile e dalla propria comodità, senza vincoli di età precisi. Per rendere l’insieme più elegante, si consiglia di abbinare il crop top a capi di tessuto più coprenti o a pantaloni a vita alta. La moda non impone restrizioni, ma si orienta verso look che combinino comfort e raffinatezza.

Superati i 30 anni l’estate si trasforma nella stagione del “si può ancora fare? ”. Si possono ancora indossare gli shorts? Le minigonne? I vestiti cut-out? E soprattutto: si può portare il crop top dopo i 30, i 40 o i 50 anni senza sentirsi fuori posto? Anche quando si parla di uno dei capi più complessi da indossare negli “anta” la moda si dimostra di larghe vedute: tutto è possibile, se scelto con cautela. Alleato prezioso per alcune body shape, perché accorcia o allunga visivamente il busto, se scelto in versioni troppo audaci o abbinato in modo sbagliato rischia di sembrare fuori luogo. Come spesso accade, però, la differenza non la fa il capo in sé. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Crop top dopo i 40 e 50 anni: sì o no? Come renderlo elegante

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Crop top dopo i 40 e 50 anni: sì o no? Come renderlo eleganteCome indossare il crop top dopo i 40 e 50 anni: quali modelli scegliere, a chi sta bene il top corto e come abbinarlo con pantaloni e gonne. amica.it

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