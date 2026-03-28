Uno studio recente su 160.000 adulti rivela che la fase più importante per proteggere il cervello si trova tra i 45 e i 54 anni. I ricercatori sottolineano che le abitudini alimentari e lo stile di vita adottati in questa età sono determinanti per la salute cerebrale futura, piuttosto che in età avanzata. La ricerca sfata l’idea che le capacità cognitive si costruiscano solo in età avanzata.

Mangiare bene fa bene al cuore: lo si ripete da decenni e ormai nessuno ne dubita. Che però la qualità della dieta nella mezza età possa influenzare le funzioni cognitive vent'anni dopo è un'altra storia e uno studio appena pubblicato su JAMA Neurology la racconta con dati che vengono da decenni di osservazione su oltre 159.000 persone. Gli scienziati della Zhejiang University School of Medicine e della Harvard T.H. Chan School of Public Health hanno confrontato sei modelli alimentari sani con la probabilità di sviluppare problemi di memoria e declino cognitivo in età avanzata. Tutti e sei erano associati a un rischio inferiore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il cervello a 70 anni? Si costruisce a tavola tra i 40 e i 50

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