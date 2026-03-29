Una discussione su Reddit ha attirato l’attenzione degli utenti, diventando virale, dopo che una persona ha chiesto a chi ha superato i 40 anni quando si sia conclusa la propria vita sociale. I commenti che sono seguiti includono opinioni sulla tolleranza e commenti positivi riguardo agli anni 40 e 50, descrivendoli come un periodo di festa. Reddit si conferma come uno dei luoghi principali dove si trovano opinioni e testimonianze su vari argomenti.

Se c’è un luogo online dove è possibile trovare pareri e testimonianze su qualsiasi tema, quello è Reddit. La popolare piattaforma di discussione intrattiene moltissimi utenti e stavolta è diventato virale un trend: alcuni iscritti che hanno superato i 40 anni si sono interrogati su quando è finita (e se è finita) la loro vita sociale. La discussione è stata aperta dall’utente u85tornado con una domanda dritta: “Utenti di Reddit sopra i 40 anni, quando è finita la vostra vita sociale?”. Il Daily Dot ha fatto un lavoro di cernita tra tutti i commenti, tantissimi, per trovare quelli più diversi e inattesi: “Non è finita. Si è solo ristretta la cerchia e la tolleranza per le str***ate è scesa a zero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Voi che avete più di 40 anni, quando è finita la vostra vita sociale?”, la discussione social diventa virale. I commenti: “Si è solo ristretta la tolleranza per le stronza**”, “I miei 40 e 50 sono una lunga festa”

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