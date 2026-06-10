Tra Ruvo e Bitonto si è verificata una crisi idrica che ha portato a una richiesta di audizione in Regione. La questione riguarda le misure che Arif e la Regione intendono adottare per tutelare gli impianti e garantire l’approvvigionamento. La carenza d’acqua potrebbe influire sulla continuità delle aziende florovivaistiche presenti nella zona. La richiesta di audizione mira a fare chiarezza sulle azioni da intraprendere per affrontare la situazione.

Quali misure adotteranno Arif e la Regione per proteggere gli impianti? Come influirà la mancanza d'acqua sulla continuità delle aziende florovivaistiche? Quando torneranno operativi i pozzi per garantire l'irrigazione alle colture? Chi dovrà rispondere ufficialmente dei danni economici alle imprese locali??? In Breve Richiesta audizione per Francesco Ferraro di Arif Puglia e assessore Francesco Paolicelli Settore florovivaistico e agricolo a rischio perdite di produzi . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi idrica tra Ruvo e Bitonto: richiesta di audizione in Regione

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