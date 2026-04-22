Un consigliere regionale ha presentato ufficialmente una richiesta di audizione presso la V Commissione consiliare per discutere delle prospettive dell’aeroporto di Grottaglie-Taranto e della possibilità di attivare voli di linea per passeggeri. La richiesta mira a ottenere chiarimenti sui futuri sviluppi dello scalo e sulle eventuali iniziative in programma. La questione riguarda l’eventuale ripresa dei collegamenti aerei commerciali nella zona.

Il consigliere regionale pugliese Giampaolo Vietri ha presentato una richiesta formale di audizione presso la V Commissione consiliare per fare chiarezza sulle prospettive dell’aeroporto di Grottaglie-Taranto e sulla possibile attivazione dei voli di linea per passeggeri. L’iniziativa punta a convocare il presidente di Aeroporti di Puglia 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Aeroporto di Grottaglie, richiesta di audizione in Regione per l’attivazione dei voli passeggeri Notizie correlate Aeroporto di Parma, fase di rilancio: nuovi voli e crescita dei passeggeriL’aeroporto di Parma guarda al futuro con segnali positivi di crescita e nuove prospettive. Aeroporto Umbria: voli record e sfida verso il milione di passeggeriL’aeroporto dell’Umbria ha resistito senza subire interruzioni nei collegamenti aerei nonostante le recenti difficoltà legate all’approvvigionamento... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Dall'aeroporto di Grottaglie un servizio cargo aereo per esportare in modo rapido le merci; Grottaglie, voli cargo dall’aeroporto, un’ opportunità per le imprese locali; Voli cargo da Grottaglie, per Confapi bene così ma serve un aeroporto pienamente operativo; Grottaglie hub merci: CONFAPI rilancia. Aeroporto Grottaglie, ceramisti realizzeranno segni identitariContinuiamo a lavorare, tutti insieme. Così il sindaco di Grottaglie, Ciro D'Aló, ha commentato il sopralluogo congiunto svoltosi oggi nel Terminal passeggeri dell'aeroporto Marcello Arlotta. ansa.it DALL'AEROPORTO DI GROTTAGLIE UN SERVIZIO CARGO PER ESPORTARE LE MERCI. SI ATTENDE ANCORA L'AVVIO DEI VOLI PASSEGGERI DI LINEA Presentata nella sede di CONFAPI Taranto un'interessante opportunità per accelerare l’internazion - facebook.com facebook