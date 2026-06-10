Crisi energetica salasso sulle bollette | gli italiani pagheranno 8-9 miliardi in più

Gli italiani dovranno sostenere un aumento tra gli 8 e i 9 miliardi di euro nelle bollette rispetto all’anno precedente. La stima si basa sullo scenario più favorevole, ipotizzando una fine immediata del conflitto in Iran. La crescita dei costi energetici si riflette in un incremento delle spese per consumatori e aziende. La previsione riguarda l’intero settore energetico e si applica alle tariffe di luce e gas.

Otto o nove miliardi in più dello scorso anno. E questo nel migliore scenario possibile, ovvero quello di una fine immediata della guerra in Iran. Le stime dell’Unem sul costo delle bollette energetiche per gli italiani evidenziano un quadro catastrofico per le famiglie: il conto “potrebbe salire intorno ai 57-58 miliardi” per quest’anno, ovvero tra gli 8 e i 9 miliardi in più rispetto al 2025. E queste cifre valgono soltanto “nel caso in cui la crisi iraniana rientrasse”. La cifra è quindi in netta crescita rispetto ai 48,7 miliardi di euro spesi per le bollette dello scorso anno, una cifra che era in discesa di sette miliardi rispetto al 2024. Quest’anno, quindi, si tornerà al di sopra dei livelli di due anni fa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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