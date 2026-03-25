A causa della crisi in Medio Oriente e nel Golfo, le famiglie e le imprese della Lombardia si preparano a sostenere aumenti nelle bollette energetiche. Le tensioni nel settore influenzano direttamente i costi, con un incremento previsto delle spese per le utenze domestiche e le attività commerciali nella regione. I rincari colpiranno sia i consumatori privati che le aziende locali nei prossimi mesi.

L'allarme di Cna Lombardia: Milano è la provincia più penalizzata dai rincari energetici con una spesa extra di 735 milioni tra gas e luce. Ecco chi pagherà di più La crisi in Medio Oriente e nel Golfo mette a dura prova le famiglie e le imprese della Lombardia, che pagano lo scotto del conflitto con costi energetici sempre più alti. E Milano è la più penalizzata. Secondo una ricerca realizzata dal Centro studi sintesi per Cna Lombardia, si stima che il costo energetico complessivo tra elettricità e gas della Regione passi da 23,6 miliardi di euro a oltre 28,8 tra il 2025 e il 2026, con un aumento del 22%. “Ce lo aspettavamo”, sottolinea Giovanni Bozzini, presidente di Cna Lombardia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Guerra in Iran, a Milano in arrivo la stangata sulle bollette: ecco quanto pagheranno in più famiglie e imprese

Articoli correlati

Guerra in Iran, l’effetto sulle bollette: quanto pagheranno le famiglie siciliane città per cittàGli effetti della guerra in Iran mostrano che in Sicilia «i mercati delle principali materie prime hanno una tenuta complessivamente solida, senza...

La guerra in Iran costa caro. Secondo Confesercenti le imprese subiranno una stangata sulle bollette da 1.500€ annuiLa guerra in Iran non è un’affare ristretto tra Washington, Tel Aviv e Teheran, ma è una crisi globale che incide profondamente sulle tasche dei...

Contenuti utili per approfondire Guerra in Iran a Milano in arrivo la...

Temi più discussi: Chi sta vincendo la guerra in Iran? Le (finte) certezze di Trump, i (veri) dubbi degli esperti e l'impossibile che diventa possibile; Blog | La guerra in Iran è un vicolo cieco geopolitico per Trump: a farne le spese è la credibilità del sistema Usa; Guerra all’Iran, la diretta | Teheran avverte Roma: chi aiuta gli Usa sarà complice dell’aggressione. Trump vende radar a Emirati e Kuwait per 16,5 miliardi; La crisi in Medio Oriente - La giornata del 24 marzo - LIVEBLOG.

Guerra in Iran, cosa c'è dietro il passo indietro di Trump su TeheranSecondo il Wall Street Journal quindi, il cambiamento nella posizione di Trump sarebbe arrivato dopo una serie di colloqui a porte chiuse, tramite intermediari mediorientali, che avrebbero alimentato ... tg24.sky.it

Iran, Trump: Colloqui buoni, hanno accettato di non avere armi nucleari. Teheran smentisce i negoziatiE' un altro giorno di guerra oggi lunedì 23 marzo in Iran. Donald Trump annuncia il rinvio dell'ultimatum contro l'Iran, dopo colloqui produttivi avuti negli ultimi due giorni. Ho dato istruzioni a ... adnkronos.com

MEDIO ORIENTE | Sanchez: "La guerra in Medio Oriente è molto peggiore del conflitto in Iraq". Il premier spagnolo al Congresso: "Disastro molto peggiore con impatto più ampio. Da 40 anni l'Iran prepara una guerra come questa" #ANSA - facebook.com facebook

Dal Mar Nero a Hormuz, la guerra asimmetrica delle mine. L’Iran minaccia lo Stretto, e l'Ucraina offre competenze e mezzi per proteggere le rotte globali. Parla Dmytro Pletenchuk, portavoce delle Forze navali di Kyiv. Di @giuliapompili x.com