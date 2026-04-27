Guerra in Iran | bollette benzina e mutui gli italiani hanno speso 1,7 miliardi di euro in più

Negli ultimi mesi, gli italiani hanno speso circa 1,7 miliardi di euro in più per bollette, carburante e mutui a causa della guerra in Iran. In particolare, tra marzo e aprile, i costi delle utenze energetiche sono aumentati di circa 40 euro per la luce e 36 euro per il gas, secondo le stime di una società di analisi. Questi aumenti si sono riflessi sui bilanci delle famiglie italiane, che devono affrontare costi più elevati per le spese quotidiane.

Per la luce, aumenti di 40 euro tra marzo e aprile. Per il gas, incremento di 36 euro. Le stime di Facile.it. In 60 giorni di guerra In Iran, gli italiani hanno speso – considerando solo bollette, carburante e mutui – oltre 1,7 miliardi di euro in più. Secondo le stime di Facile.it, per quanto riguarda luce e gas, l’ aumento per i clienti titolari di forniture a prezzo indicizzato nel mercato libero si tradurrà in un aggravio di oltre 40 euro tra marzo e aprile. Lato mutui, si prevede un aumento di circa 5 euro per la rata di aprile e di ulteriori 5 euro per quella di maggio. Guerra in Iran – Incrementi anche per le bollette del gas.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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