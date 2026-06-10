I parenti delle vittime del rogo di Crans-Montana chiedono che i imputati, i Moretti, siano chiamati a rispondere di omicidio doloso. Gli avvocati di parte civile italiani hanno annunciato che presenteranno le accuse durante il processo, sottolineando l'intenzione di ottenere giustizia per le persone morte nell’incendio. La causa è in corso e si attendono ulteriori sviluppi in tribunale.

AGI - Per il rogo di Crans - Montana, gli avvocati di parte civile italiani sono pronti a presentare un’istanza alla Procura di Sion per chiedere che venga contestata a Jacques e Jessica Moretti l’ipotesi di reato di omicidio con dolo eventuale alla luce delle chat emerse nell’ultimo interrogatorio ai due del 5 giugno. Crans-Montana, le chat tra i coniugi Moretti . Il passaggio dall’ omicidio colposo, attualmente contestato ai gestori del ‘Le Constellation’ e a tutti gli altri indagati, a quello con dolo eventuale, ipotesi che prevede pene ben più severe in caso di condanna, sarebbe giustificato dai messaggi in cui Jessica Moretti avrebbe mostrato di essere consapevole della possibilità che le candele scintillanti potessero provocare un incendio come poi è accaduto causando la morte di 41 persone, la maggior parte di giovanissima età. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Crans-Montana, i parenti delle vittime: "I Moretti rispondano di omicidio doloso"

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Crans-Montana, esplode l'ira dei parenti delle vittime contro i Moretti

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