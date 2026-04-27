Crans Montana i parenti delle vittime potranno accedere ai video dell’incendio

A partire dalla prossima settimana, i familiari delle vittime dell’incendio alla struttura di Crans-Montana potranno accedere ai filmati dell’incidente. Finora, i video sono stati disponibili solo alle forze dell’ordine e alle autorità investigative. La tragedia ha causato 41 decessi e 115 feriti, e questa decisione permette ora alle famiglie di vedere le immagini del rogo.

A partire dalla prossima settimana, i familiari delle 41 persone decedute e dei 115 feriti nella tragedia del Constellation di Crans-Montana avranno la possibilità di visionare il filmato dell’incendio, finora rimasto riservato alle autorità. Il video è stato ricostruito dagli investigatori combinando le riprese delle telecamere interne al locale e quelle presenti nelle vie circostanti la discoteca. Il montaggio consente di seguire in particolare gli otto minuti decisivi durante i quali si è sviluppato il rogo nel piano interrato, tra l’1:20 e l’1:28 del primo gennaio, momento in cui il sistema di registrazione ha smesso di funzionare. Secondo quanto ricostruito, le fiamme si sarebbero originate pochi istanti dopo l’1:26.🔗 Leggi su 361magazine.com

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