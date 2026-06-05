Durante un interrogatorio a Sion, la madre di una delle vittime ha espresso il desiderio di ottenere risposte, mostrando emozioni intense. La donna, identificata come madre di Arthur, ha chiesto di capire lo stato d'animo del figlio e ha pianto durante l'udienza. La sua richiesta si è concentrata sulla volontà di ricevere chiarimenti riguardo alla situazione del giovane, senza fornire ulteriori dettagli sulla vicenda o sulle persone coinvolte.

Laetitia Brodard-Sitre, madre del sedicenne Arthur morto a Capodanno nel rogo del Constellation a Crans-Montana, ha preso parte all’interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti nell’aula del politecnico di Sion, in Svizzera. Accompagnata dal legale, la donna si è presentata vestita di bianco e con la foto del figlio sul cuore. “Ho bisogno di risposte, abbiamo bisogno di risposte – ha detto ai giornalisti -. Siamo qui oggi perché sono passati cinque mesi, ora siamo venuti a conoscenza di molte cose e ho bisogno di capire lo stato d’animo di Jessica e Jacques Moretti”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Crans-Montana, la madre di una delle vittime in lacrime all'interrogatorio dei Moretti: "Voglio risposte"

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