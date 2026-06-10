Alla Camera, tensione tra FdI e M5S durante un’udienza sulla gestione della pandemia. FdI ha chiesto di audire Giuseppe Conte in Commissione Covid, generando reazioni dure tra i pentastellati. La richiesta ha scatenato nervosismo e scontri verbali, con i membri M5S che hanno gridato “onestà, onestà” in risposta. La discussione si è accesa in modo acceso, senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Momenti di tensione alla Camer a, dove è esploso tutto il nervosismo del M5S per la richiesta di FdI di audire in Commissione Covid Giuseppe Conte da settimane sulla graticola per ciò che sta emergendo sulla gestione della pandemia e in particolare delle commesse per le mascherine. A far saltare i nervi ai pentastellati è stato in particolare un intervento della deputata di FdI, Alice Buonguerrieri, che nel corso dei lavori ha posto una domanda semplice: perché Conte, pur avendo detto di essere disponibile a farsi sentire, non si mette in condizione di farlo? Buonguerrieri: «Perché Conte non si fa audire in Commissione Covid?». FdI ha indicato una via da tempo: Conte potrebbe dimettersi dalla commissione, anche per un tempo limitato, e farsi audire. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Covid, scintille alla Camera tra FdI e M5S: «Onestà, onestà» ora fa saltare i nervi ai pentastellati

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