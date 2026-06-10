Commissione Covid bagarre in Aula | FdI deride il M5S e intona ‘Onestà onestà’

Da ildifforme.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In aula, un acceso scontro tra i gruppi politici si è verificato durante una seduta della Commissione Covid. Un intervento di un rappresentante di Fratelli d’Italia ha invitato il leader del Movimento 5 Stelle a dimettersi dalla commissione e a partecipare come audito. La discussione è poi degenerata, con alcuni membri di Fratelli d’Italia che hanno intonato “Onestà onestà” e hanno deriso i colleghi del Movimento 5 Stelle.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Duro scontro in Aula alla Camera traFdI ed M5ssullacommissione Covid, da giorni aspro terreno di scontro politico. Il partito del premierGiorgia Meloniè tornato a chiedere le dimissioni del presidente pentastellatoGiuseppe Contedall’organismo per farsi audire, mentre i deputati della compagine politica fondata da Beppe Grillo hanno risposto con la richiesta discioglimento della Commissione stessa. Lo scontro è entrato nel vivo quando dai banchi dei meloniani è partito il coro“onesta’, onestà“, slogan storicamente usato dal Movimento. Pronta la replica dei pentastallati che, guidati dal deputato Davide Aiello, hanno scandito a loro volta un “onesta’, onestà” che poi, prima che il presidente di turnoSergio Costasospendesse la seduta e mentrei decibel si alzavano sempre di più, è diventato“verità, verità“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Segui gli aggiornamenti su Covid.

commissione covid bagarre in aula fdi deride il m5s e intona 8216onest224 onest2248217
© Ildifforme.it - Commissione Covid, bagarre in Aula: FdI deride il M5S e intona ‘Onestà onestà’
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

BUFERA COMMISSIONE COVID: MI STA MINACCIANDO BUONGUERRIERI A COLUCCI: STA PROVANDO A BLOCCARMI

Video BUFERA COMMISSIONE COVID: MI STA MINACCIANDO ? BUONGUERRIERI A COLUCCI: STA PROVANDO A BLOCCARMI

Notizie e thread social correlati

Commissione d'inchiesta sul covid, FdI: "Il M5s prova a screditarla, non può negare i fatti che stanno emergendo"La commissione parlamentare d'inchiesta sul covid continua le sue attività, con le discussioni che si accendono tra i diversi gruppi politici...

Si parla di: Covid Buonguerreri FdI | ‘sospensioni dei non vaccinati illegittime sentenza lo dimostra’.

Commissione Covid, bagarre in Aula alla Camera, M5s grida onestàRoma, 10 giu. (askanews) – Bagarre in aula alla Camera sulla vicenda della commissione Covid. Lo scontro nasce dopo l’intervento della deputata di Fdi Alice Buonguerrieri che critica la richieste dell ... askanews.it

commissione covid commissione covid bagarre inCommissione inchiesta Covid, le opposizioni si ritirano: Fdi ha superato linea rossaLeggi su Sky TG24 l'articolo Commissione inchiesta Covid, le opposizioni si ritirano: 'Fdi ha superato linea rossa' ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web