Commissione Covid bagarre in Aula | FdI deride il M5S e intona ‘Onestà onestà’
In aula, un acceso scontro tra i gruppi politici si è verificato durante una seduta della Commissione Covid. Un intervento di un rappresentante di Fratelli d’Italia ha invitato il leader del Movimento 5 Stelle a dimettersi dalla commissione e a partecipare come audito. La discussione è poi degenerata, con alcuni membri di Fratelli d’Italia che hanno intonato “Onestà onestà” e hanno deriso i colleghi del Movimento 5 Stelle.
Duro scontro in Aula alla Camera traFdI ed M5ssullacommissione Covid, da giorni aspro terreno di scontro politico. Il partito del premierGiorgia Meloniè tornato a chiedere le dimissioni del presidente pentastellatoGiuseppe Contedall’organismo per farsi audire, mentre i deputati della compagine politica fondata da Beppe Grillo hanno risposto con la richiesta discioglimento della Commissione stessa. Lo scontro è entrato nel vivo quando dai banchi dei meloniani è partito il coro“onesta’, onestà“, slogan storicamente usato dal Movimento. Pronta la replica dei pentastallati che, guidati dal deputato Davide Aiello, hanno scandito a loro volta un “onesta’, onestà” che poi, prima che il presidente di turnoSergio Costasospendesse la seduta e mentrei decibel si alzavano sempre di più, è diventato“verità, verità“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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