Commissione Covid bagarre in Aula | FdI deride il M5S e intona ‘Onestà onestà’

Notizia in breve

In aula, un acceso scontro tra i gruppi politici si è verificato durante una seduta della Commissione Covid. Un intervento di un rappresentante di Fratelli d’Italia ha invitato il leader del Movimento 5 Stelle a dimettersi dalla commissione e a partecipare come audito. La discussione è poi degenerata, con alcuni membri di Fratelli d’Italia che hanno intonato “Onestà onestà” e hanno deriso i colleghi del Movimento 5 Stelle.