Il Senato ha approvato il decreto sicurezza, che ora passerà alla Camera per la discussione finale prima della scadenza del 25 aprile. Durante la votazione sono emerse tensioni tra le forze politiche e alcune opposizioni hanno reagito con gesti e parole che hanno attirato l’attenzione. Il provvedimento, sostenuto dal governo, resta al centro di un acceso dibattito politico, mentre le opposizioni esprimono critiche e proteste.

Il Senato dice sì al decreto sicurezza, che la prossima settimana approderà alla Camera per essere convertito definitivamente entro il 25 aprile. Il provvedimento fortemente voluto dal governo, che prevede misure di contrasto al fenomeno dei maranza, stretta su manifestazioni, spaccio, violenza e la tutela penale degli agenti, è passato con 96 voti favorevoli e 46 contrari. Tra le novità più significative il fermo preventivo di 12 ore per persone ritenute pericolose in vista di un corteo, zone rosse, la tutela per agenti e tutti coloro che, avendo commesso un reato con una causa di giustificazione, venivano iscritti in automatico nel registro degli indagati, la “stretta” sui coltelli e i rimpatri di migranti.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Dl sicurezza, il Senato dice sì. Crisi di nervi e sceneggiate delle opposizioni. FdI: la sinistra è contro l’Italia onesta (video)

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