Giuseppe Conte ha negato di aver avuto rapporti professionali con Di Donna. Tuttavia, i verbali delle udienze del 2006 e 2007 indicano il contrario, smentendo la sua versione dei fatti. Nel corso delle testimonianze ascoltate in commissione Covid, si sono evidenziati riferimenti che collegano i due soggetti. Nel frattempo, Conte ha mostrato segni di nervosismo, passando da attacchi a partiti e leader politici a minacce di querele contro alcuni giornali che hanno pubblicato le testimonianze.

Il nervosismo di Giuseppe Conte è palese e non stupisce che sia passato dall’attacco multiplo a Fratelli d’Italia e a Meloni e alla minaccia di querele ai quotidiani che hanno riportato le testimonianze degli auditi in commissione Covid. Sulle rivelazioni emerse dai lavori della Commissione parlamentare in merito alle vicende legate alle forniture durante l’emergenza sanitaria, la commissione vuole fare luce. Al centro delle polemiche c’è il rapporto professionale tra Conte e l’avvocato Luca Di Donna, figura indicata da alcuni imprenditori come intermediario nelle forniture di mascherine alla struttura commissariale guidata da Domenico Arcuri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Covid, Conte nega rapporti professionali con Di Donna. Ma i verbali delle udienze del 2006 e 2007 lo smentiscono

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Covid, Conte nega rapporti professionali con Di Donna. Ma i verbali delle udienze del 2006 e 2007 lo smentiscono x.com

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