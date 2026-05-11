Un'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid ha messo in discussione alcune affermazioni di un ex presidente del consiglio riguardo alle decisioni sul lockdown. Sono state sollevate domande sulla reale provenienza della decisione, con particolare attenzione sulla riunione in cui si sarebbe deciso di imporre le restrizioni. Inoltre, si indaga sul motivo per cui il governo avrebbe trascurato i dati dettagliati provenienti dalla Cina durante quel periodo.

? Domande chiave Chi ha preso la decisione del lockdown in quella riunione segreta?. Perché il governo ignorava i dati dettagliati inviati dalla Cina?. Come sono state ignorate le proposte tecniche per i blocchi locali?. Quali responsabilità emergeranno dal confronto tra verbali e dichiarazioni?.? In Breve Richeldi riferisce lockdown deciso l'8 marzo in riunione ristretta con Conte e ministri.. Ippolito conferma accesso a slide dettagliate dalla Cina già dal 18 febbraio 2020.. Merler propose blocchi locali per Lombardia e 14 province nel verbale del 7 marzo.. Il virus si diffuse in 16 regioni dopo la fuga di notizie su bozze Palazzo Chigi..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inchiesta Covid: esperti smentiscono il racconto di Conte sul lockdown

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La pandemia ha imposto sacrifici enormi agli italiani. Un amico di Conte lucrava su mascherine.

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