Landini gufo di guerra profetizza sventure peggio del Covid E un minuto dopo borse e mercati lo smentiscono

Il leader sindacale ha pronunciato recenti dichiarazioni in cui ha previsto conseguenze peggiori del pandemia, suscitando reazioni contrastanti sui mercati finanziari. Mentre alcuni interpretano le sue parole come un allarme, subito dopo le borse hanno reagito con rialzi significativi, smentendo le previsioni più pessimistiche. La sua presa di posizione si inserisce nel clima di tensione legato alla crisi energetica, con commenti che hanno acceso il dibattito pubblico.

Landini catastrofista si lancia in fosche previsioni e semina il panico. Ci mancava solo lui a unirsi all’appello intercontinentale lanciato dalla sinistra in allarme tra timori e speculazioni da pessimisti cosmici sulla crisi energetica. E puntualmente, lo abbiamo visto arrivare, anzi, neppure si è fatto attendere più di tanto il segretario della Cgil che, ancora una volta, sembra aver smarrito la bussola della speranza, pronto a impugnare quella del catastrofismo a oltranza. Landini catastrofista si lancia in fosche previsioni e semina il panico. I primi colpi ad alzo zero partono ieri sera (martedì 7 aprile) dallo studio de La7 capitanato... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Landini “gufo di guerra” profetizza sventure “peggio del Covid”. E un minuto dopo borse e mercati lo smentiscono Borse rimbalzano e prezzo petrolio si stabilizza, i Mercati scommettono su guerra breveLe Borse rimbalzano, si allenta la pressione sui Titoli di Stato, il prezzo del petrolio si stabilizza mentre cresce l'ottimismo degli investitori... Le Borse non credono a Trump: sale il prezzo del petrolio. Il Wef: «Dalla guerra danni come il Covid» – La direttaNel 34esimo giorno della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran il presidente Donald Trump ha parlato alla nazione per dire che la guerra finirà... Si parla di: De Luca a Salerno spacca il campo largo: il Pd si arrende e non presenta il simbolo, Cinquestelle e Avs da soli. Landini: Rischiamo una crisi peggiore della pandemia a causa della guerraNel corso della trasmissione Piazzapulita, il segretario della CGIL Maurizio Landini ha lanciato un allarme sulla situazione economica e sociale legata ai conflitti in corso. la7.it Referendum, Landini: Difendiamo la Costituzione che ripudia la guerraÈ davvero una bellissima piazza, è la piazza della consapevolezza collettiva di vivere un momento difficilissimo. Ci sono 57 conflitti armati nel mondo, il livello più alto dalla seconda guerra ... adnkronos.com