La guardia italiana ha segnato i primi punti in WNBA durante la sua prima partita con le Dallas Wings. L’esordio si è verificato in una notte che rimarrà impressa come un momento storico per il basket italiano. La giocatrice ha entrato in campo e ha contribuito con i primi punti ufficiali nella lega professionistica americana. La partita si è svolta senza altri dettagli specifici disponibili.

La guardia azzurra ha fatto il suo esordio nella lega professionistica americana con la maglia delle Dallas Wings. In quasi sei minuti di utilizzo ha realizzato 4 punti e distribuito 2 assist contro le Minnesota Lynx. Un piccolo ma significativo pezzo di storia per il basket italiano è stato scritto nella notte italiana. Costanza Verona ha infatti fatto il suo debutto in WNBA, diventando protagonista del primo assaggio nella lega professionistica femminile più prestigiosa al mondo con la maglia delle Dallas Wings. L’esordio è arrivato nel finale della sfida contro le Minnesota Lynx, capolista del campionato, che si sono imposte nettamente con il punteggio di 100-76. 🔗 Leggi su Sportface.it

Segui gli aggiornamenti su Verona.

© Sportface.it - Costanza Verona debutta in WNBA: primi punti con Dallas, notte storica per il basket italiano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Basket femminile: Costanza Verona in WNBA con le Dallas Wings!

WNBA: Costanza Verona, cambia di nuovo tutto e resta con le Dallas WingsNel giro di ventiquattro ore, la giocatrice italiana di basket Costanza Verona è passata dall'assenza dal roster WNBA al suo reintegro con le Dallas...

Temi più discussi: Costanza Verona debutta in WNBA: la notte sorride ad Atlanta, Minnesota e Golden State; Basket, storica notte per l’Italia: Costanza Verona esordisce in WNBA e fa subito canestro; SERIE B UFFICIALE - Coach Piazza e Legnano avanti insieme.

Costanza Verona debutta in WNBA: la notte sorride ad Atlanta, Minnesota e Golden State - basketinside.com/siamo-donne/wn… x.com

WNBA, debutto e primi punti in carriera per Costanza Verona con le Dallas WingsLa giocatrice della nazionale italiana Costanza Verona ha fatto il suo debutto in WNBA, chiudendo con 4 punti (2/2 al tiro) e 2 assist in poco meno di 6 minuti nella sfida persa dalle sue Dallas Wings ... sport.sky.it

Costanza Verona debutta in WNBA: primi punti con Dallas, notte storica per il basket italianoLa guardia azzurra ha fatto il suo esordio nella lega professionistica americana con la maglia delle Dallas Wings. In quasi sei minuti di utilizzo ha realizzato ... sportface.it