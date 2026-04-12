Basket femminile | Costanza Verona in WNBA con le Dallas Wings!

Costanza Verona ha firmato con le Dallas Wings, squadra della WNBA. La giocatrice italiana, ruolo playmaker e membro della Nazionale, si unisce così al roster della squadra statunitense. Questa scelta segna il suo debutto nel massimo campionato femminile di pallacanestro negli Stati Uniti. La firma è stata annunciata ufficialmente e rappresenta un passo importante nella carriera della atleta.

Costanza Verona è ufficialmente una giocatrice delle Dallas Wings. La play della Nazionale italiana e del Famila Schio giocherà nella stagione WNBA 2026 con la stessa maglia di Paige Bueckers, la prima scelta assoluta al draft 2025 (senza dimenticare che la franchigia ha anche la prima scelta del 2026, tuttora un affare ancora da chiarire). La classe 1999 palermitana si unirà alla preparazione delle Wings alla conclusione della finale scudetto tra Schio e Umana Reyer Venezia, le cui date dipenderanno da quanto accadrà alle orogranata nelle Final Six di Eurolega. Nel momento in cui scenderà in campo, Verona diventerà la nona italiana in grado...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile: Costanza Verona in WNBA con le Dallas Wings! Leggi anche: Basket femminile, le migliori italiane della 16a giornata di A1. Anastasia Conte e Costanza Verona decisive, sugli scudi anche Attura e Santucci Leggi anche: Basket femminile: Italia l’Italia affronta le star americane della WNBA!