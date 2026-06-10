Il Consiglio dei ministri ha approvato i decreti attuativi relativi all'intelligenza artificiale, segnando un passaggio importante per l'implementazione di queste tecnologie nelle scuole e nelle forze di polizia. Il ministro ha affermato che l'uso dell'IA non sarà simile a un sistema di sorveglianza di tipo “Grande fratello”. La decisione rappresenta un passo avanti nell'integrazione delle innovazioni digitali nelle istituzioni pubbliche.

Il governo accelera sull'intelligenza artificiale. Con l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri dei decreti attuativi l'esecutivo compie un passo decisivo nell'attuazione del Regolamento europeo sull'IA e della legge 132 del 2025, definendo una disciplina per l'applicazione delle normative a livello nazionale e individuando una governance nel coordinamento tra Agenzia nazionale per cybersicurezza e l'Agenzia per l'Italia Digitale. «L'Italia è la prima nazione che si dota di una normativa nazionale organica in materia», sottolinea il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano che tra le misure approvate cita la novità «della responsabilità civile» per danni da IA. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Così l'Ia cambierà scuola e polizia. Piantedosi: «Ma non sarà un Grande fratello»

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