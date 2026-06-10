Così Irini diventa il volto della nuova assertività europea in mare
Il 7 giugno, una nave dell’operazione europea Irini ha condotto un’ispezione a bordo della MV Sandhya in alto mare. L’intervento rientra nelle attività di contrasto alla cosiddetta shadow fleet russa, con l’obiettivo di verificare le bandiere delle navi coinvolte. Questa operazione fa parte delle misure europee per monitorare e controllare le attività navali nell’area. La verifica ha coinvolto il controllo delle documentazioni e delle identità della nave.
Il 7 giugno una nave dell’operazione europea Irini ha effettuato un flag verification boarding della MV Sandhya in alto mare nell’ambito delle attività europee di contrasto alla cosiddetta shadow fleet russa. L’ispezione è arrivata pochi giorni dopo un’analoga operazione condotta il 1° giugno sulla MV Oneiroi e a meno di un mese da un precedente intervento sulla MV Nelsa, effettuato l’11 maggio. Le attività dell’operazione europea nel Mediterraneo raccontano qualcosa che va oltre la verifica di singole imbarcazioni sospettate di utilizzare una falsa registrazione di bandiera. Queste attività rappresentano uno dei segnali più evidenti dell’evoluzione in corso all’interno di IRINI e, più in generale, della crescente attenzione dell’Unione Europea verso la sicurezza marittima nel Mediterraneo. 🔗 Leggi su Formiche.net
Notizie e thread social correlati
Teramo cambia volto: l’ex manicomio diventa il cuore della nuova città universitariaA quasi trent’anni dall’abbandono, l’ex complesso di Sant’Antonio Abate a Teramo inizia un nuovo capitolo con il progetto di trasformarlo nella sede...
Lo stabilimento 'evolve' e diventa un bistrot sul mare: la nuova sfida della coppia di titolariNella località di Marina Romea, sulle tracce del Bagno Diana, nasce e si evolve “Casa Diana”.