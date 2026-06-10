Così Irini diventa il volto della nuova assertività europea in mare

Notizia in breve

Il 7 giugno, una nave dell’operazione europea Irini ha condotto un’ispezione a bordo della MV Sandhya in alto mare. L’intervento rientra nelle attività di contrasto alla cosiddetta shadow fleet russa, con l’obiettivo di verificare le bandiere delle navi coinvolte. Questa operazione fa parte delle misure europee per monitorare e controllare le attività navali nell’area. La verifica ha coinvolto il controllo delle documentazioni e delle identità della nave.