A quasi trent’anni dall’abbandono, l’ex complesso di Sant’Antonio Abate a Teramo inizia un nuovo capitolo con il progetto di trasformarlo nella sede della futura città universitaria. I lavori di recupero sono stati avviati con l’obiettivo di riqualificare l’edificio storico, che si trova nel centro della città. La ristrutturazione prevede interventi strutturali e di restauro, finalizzati a rendere l’area funzionale per le attività accademiche.

Teramo - Al via il recupero dell’ex Sant’Antonio Abate dopo quasi trent’anni di abbandono: università protagonista, studenti al centro e una visione urbana proiettata verso il futuro Una svolta attesa da decenni prende finalmente forma a Teramo, dove si apre ufficialmente il cantiere per la trasformazione dell’ex Manicomio di Sant’Antonio Abate nella futura Cittadella della Cultura. Un intervento definito storico, destinato a incidere profondamente sull’assetto urbano e sociale della città. A segnare l’avvio del progetto è stato il rettore dell’Università degli Studi di Teramo, Christian Corsi, che ha sottolineato la portata dell’iniziativa parlando di un momento chiave non solo per l’ateneo ma per l’intero territorio.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Teramo cambia volto: l’ex manicomio diventa il cuore della nuova città universitaria

Notizie correlate

Nuova Nissan Leaf 2027: l’elettrica cambia volto e diventa suvEcco come sarà la nuova Nissan LEAF che arriverà intorno al 2026-2027 (molto probabile che la versione 2027 sia la continuazionemodifica della terza...

Quando la scuola diventa cuore culturale della città: al liceo scientifico torna il Festival della ScienzaIl liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli di Forlì ospiterà la 24esima edizione del Festival della Scienza “Marilena Zoffoli”, storico...

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: IL CONSORZIO TUTELA VINI PICENI CAMBIA VOLTO; Prima Categoria/C, il punto: turno al cardiopalma in vetta e in coda.

Teramo, crolla una porzione del tetto dell’ex municipio in piazza Orsini: intervengono i vigili del fuocoCrollo parziale del tetto e della volta sottostante nell’ex municipio di Teramo, edificio inutilizzato in attesa di lavori post-sisma. Vigili del fuoco sul posto con l’autoscala, intervenuti anche Pol ... rivieraoggi.it