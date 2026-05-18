Lo stabilimento ' evolve' e diventa un bistrot sul mare | la nuova sfida della coppia di titolari

Da ravennatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella località di Marina Romea, sulle tracce del Bagno Diana, nasce e si evolve “Casa Diana”. Dopo alcuni anni di lavoro negli stabilimenti balneari come dipendenti, Alessandra e Marcello diventano una coppia, sia nella vita che nell’impresa. A seguito di questa collaborazione, decidono di trasformare lo stabilimento in un bistrot sul mare, puntando a offrire un nuovo servizio ai clienti della zona. La coppia ha avviato questa attività in un contesto di crescita e rinnovamento nel settore del turismo balneare.

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Nella località di Marina Romea, sulle tracce del Bagno Diana, nasce e si evolve “Casa Diana”. Dopo alcuni anni di lavoro negli stabilimenti balneari, come dipendenti, Alessandra e Marcello diventano una coppia, come impresa e nella vita, e intraprendono la gestione come imprenditori dello. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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