Lo stabilimento ' evolve' e diventa un bistrot sul mare | la nuova sfida della coppia di titolari

Nella località di Marina Romea, sulle tracce del Bagno Diana, nasce e si evolve “Casa Diana”. Dopo alcuni anni di lavoro negli stabilimenti balneari come dipendenti, Alessandra e Marcello diventano una coppia, sia nella vita che nell’impresa. A seguito di questa collaborazione, decidono di trasformare lo stabilimento in un bistrot sul mare, puntando a offrire un nuovo servizio ai clienti della zona. La coppia ha avviato questa attività in un contesto di crescita e rinnovamento nel settore del turismo balneare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui