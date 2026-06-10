Natalia Paragoni ha annunciato di avere un linfoma di Hodgkin diagnosticato durante la gravidanza. La notizia è stata resa pubblica, suscitando interesse e attenzione tra i media. La diagnosi è stata comunicata in un momento in cui la donna si trovava in attesa di un bambino. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute o sul trattamento in corso.

Quando Natalia Paragoni ha annunciato di avere un linfoma di Hodgkin scoperto in gravidanza, in molti hanno cercato di capire di cosa si trattasse. Il nome, ovviamente, evoca condizioni gravi, soprattutto in una donna in gravidanza. Propriamente il linfoma di Hodgkin è una delle neoplasie ematologiche, cioè dei tumori del sangue e del sistema linfatico, più curabili che esistano, con tassi di guarigione che negli stadi iniziali, come emerge dai dati del National Cancer Institute (NCI) elaborato dall’ American Cancer Society, superano anche l’85-90%. Eppure il fatto che compare durante una gravidanza pone una serie di domande e criticità cui è utile rispondere. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Cos’è il linfoma di Hodgkin diagnosticato in gravidanza a Natalia Paragoni

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Natalia Paragoni racconta il LINFOMA

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