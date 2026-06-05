L'influencer ha annunciato su Instagram di essere stata diagnosticata con il linfoma di Hodgkin, un tumore che colpisce il sistema linfatico. Ha comunicato di essere attualmente in cura per questa condizione. La notizia è stata condivisa attraverso un post sui social media, senza ulteriori dettagli sulla terapia o sulle sue condizioni di salute.

Natalia Paragoni è in cura per il linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico. Lo ha fatto sapere l’influencer in un post su Instagram. “Tutto è iniziato il 27 aprile con una telefonata che mi ha cambiato la vita. Ero incinta all’ottavo mese, dentro di me cresceva la piccola Beatrice e io avrei dovuto pensare solo alla sua nascita. Invece, una notizia inaspettata ha trasformato quel periodo di attesa e felicità in un tempo di paura, domande e incertezza. Oggi vi racconto il motivo dei miei silenzi di quest’ultimo mese. Mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin e, dopo aver dato alla luce Beatrice, ho iniziato il percorso di chemioterapia “, si legge sui social della 28enne, diventata famosa grazie al programma “Uomini e Donne”, su Canale 5, dove ha conosciuto il compagno Andrea Zelletta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Natalia Paragoni: “Mi è stato diagnosticato il linfoma di Hodgkin”

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Natalia Paragoni ha un tumore: «La diagnosi all'ottavo mese, dopo il parto ho iniziato la chemio»

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