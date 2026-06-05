L’influencer Natalia Paragoni | All’ottavo mese mi hanno diagnosticato il linfoma di Hodgkin Cos’è questa malattia e quali sono i tassi di guarigione

Un’influencer ha annunciato di aver ricevuto una diagnosi di linfoma di Hodgkin all’ottavo mese di gravidanza. La donna ha riferito di aver scoperto un linfonodo ingrossato al collo, mentre era in gravidanza avanzata. La diagnosi è stata comunicata durante il periodo di attesa. Il linfoma di Hodgkin è un tumore del sistema linfatico. I tassi di guarigione variano a seconda dello stadio e delle condizioni individuali, ma generalmente sono elevati con trattamenti appropriati.

Un linfonodo ingrossato al collo, la gravidanza ormai agli ultimi mesi e poi una diagnosi inattesa: linfoma di Hodgkin. Nelle ultime ore la nota influencer Natalia Paragoni ha raccontato sui social il percorso che l’ha portata a scoprire la malattia mentre era incinta della figlia Beatrice, spiegando di aver iniziato la chemioterapia dopo il parto. «Mentre ero all’ottavo mese mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin e, dopo aver dato alla luce Beatrice, ho iniziato il percorso di chemioterapia – ha scritto su Instagram -.In questo mese ho provato dolore, paura e ho pianto tantissimo, quando invece avrei dovuto solo gioire». Una... 🔗 Leggi su Open.online

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