Mezza del Mugello foto e classifica della corsa

Il 3 maggio il Mugello ha ospitato una gara podistica che si inserisce tra le manifestazioni più seguite della regione. La corsa si è svolta a San Piero a Sieve, attirando numerosi partecipanti e pubblico. Sono state scattate diverse fotografie e pubblicate le classifiche ufficiali della competizione, che ha visto al via atleti di varie età e livelli. La manifestazione si inserisce in un calendario di eventi sportivi che si sono consolidati nel territorio negli ultimi anni.

San Piero a Sieve (Firenze), 3 maggio 2026 – Il 3 maggio il Mugello è tornato a correre con una delle manifestazioni che, nel giro di pochi anni, ha saputo ritagliarsi uno spazio stabile nel panorama podistico toscano. La Mezza del Mugello, giunta alla sua settima edizione, conferma un percorso di crescita iniziato in un momento complicato, quello della pandemia, quando nacque quasi come un segnale di ripartenza. Oggi è un evento strutturato, capace di unire agonismo, partecipazione e attenzione concreta al sociale. Cuore della manifestazione Piazza Colonna a San Piero a Sieve, da cui la gara ha preso il via alle 9 sviluppandosi in direzione Borgo San Lorenzo, attraversando uno dei tratti più suggestivi del territorio, con la ciclabile eco-turistica della Sieve a fare da cornice.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mezza del Mugello, foto e classifica della corsa Notizie correlate Mezza maratona di Scandicci, foto e classifica della 22esima edizioneScandicci, 15 febbraio 2026 – A cura della Asd Il Ponte, è tornata la Mezza Maratona di Scandicci, appuntamento che affianca alla gara clou la 10 km... Per i colli del sud, foto e classifica della corsa di CandeliBagno a Ripoli (Firenze), 6 aprile 2026 – Sulle prime luci di una giornata di primavera, tra il verde acceso delle colline del levante fiorentino, è... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il 3 maggio torna la Mezza del Mugello: correre nel cuore di una terra autentica; Domenica c'è la Mezza del Mugello; Superati i 26.000 iscritti alla Wizz Air Rome Half Marathon; Primo maggio, a Pontassieve una maratonina mozzafiato. Mezza del Mugello, foto e classifica della corsaSan Piero a Sieve (Firenze), 3 maggio 2026 – Il 3 maggio il Mugello è tornato a correre con una delle manifestazioni che, nel giro di pochi anni, ha saputo ritagliarsi uno spazio stabile nel panorama ... lanazione.it Mezza del Mugello, strepitosa Robu. Foto e classificheIl percorso, trasformato in un circuito di poco più di 10 km da ripetere due volte, si è rivelato veloce e spettacolare, esaltando le doti della portacolori dell’ASCD Silvano Fedi, che ha lasciato il ... lanazione.it Mezza del Mugello in 1h42, bel percorso! - facebook.com facebook