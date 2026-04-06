Per i colli del sud foto e classifica della corsa di Candeli

Nella mattina del 6 aprile 2026, sulle colline del levante fiorentino, si è svolta la 40ª edizione della corsa podistica di Candeli. La gara ha visto la partecipazione di numerosi atleti che si sono sfidati lungo un percorso che attraversa i paesaggi verdi delle colline del sud. Al termine della competizione sono state stilate le classifiche e diffuse le foto dei momenti salienti della corsa.

Bagno a Ripoli (Firenze), 6 aprile 2026 – Sulle prime luci di una giornata di primavera, tra il verde acceso delle colline del levante fiorentino, è tornata la 40ª edizione della corsa podistica di Candeli. Un appuntamento che si rinnova grazie all’impegno dell’Associazione ricreativa “Lo Stivale”, con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli e l’assistenza della locale sezione della Croce Rossa. Per i colli del sud, la fotogallery Il percorso agonistico di 11 km si è snodato tra strade bianche e tratti asfaltati immersi nella campagna, dove il sole di aprile accompagna i podisti tra filari, oliveti e scorci aperti verso la valle dell’Arno. Un contesto che restituisce alla corsa il suo significato più essenziale: movimento, respiro e contatto diretto con la natura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Per i colli del sud, foto e classifica della corsa di Candeli Per i colli del sud, la corsa di Candeli fa 40Bagno a Ripoli, 1 aprile 2026 – Grazie all’associazione ricreativa “Lo Stivale” di Candeli torna la 40ª edizione di una classica che riporta i... Leggi anche: Gran Premio del Monte Serra – Ragazzi del Vega 10, foto e classifica della corsa Temi più discussi: Per i colli del sud, la corsa di Candeli fa 40; Pasquetta di corsa, con la Scarpinata per i Colli del Sud; Per i colli del sud la corsa di Candeli fa 40. Per i colli del sud, la corsa di Candeli fa 40Si corre lunedì 6 aprile, partenza alle 9 ... msn.com Torna la corsa podistica a Candeli con Per i colli del sudBagno a Ripoli (Firenze), 17 aprile 2025 – Candeli, località alle porte di Bagno a Ripoli, si prepara ad accogliere la 39esima edizione della tradizionale corsa podistica Per i Colli del Sud, grazie ... lanazione.it Traguardo speciale 40esima edizione! Buona corsa e buona Pasquetta a tutti i runners! 40ª Corsa per i Colli del Sud Candeli – Bagno a Ripoli Lunedì 6 aprile 2026 | ore 9.00 40esima edizione 15ª prova del Calendario podistico UISP Firen facebook