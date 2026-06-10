L'attore Corrado Solari è morto a 75 anni a Roma. È noto per aver interpretato ruoli da antagonista nel cinema, con alcuni degli ultimi lavori realizzati con il regista Pupi Avati. La sua carriera include numerosi ruoli in produzioni italiane. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo.

Corrado Solari, attore celebre per il ruolo di “cattivo” in diversi film, è morto a 75 anni. È stato attivo nel mondo del cinema e del teatro per oltre cinquant’anni. Si è fatto conoscere anche dal grande pubblico televisivo grazie alla sua partecipazione a svariate serie tv italiane, come Elisa di Rivombrosa, Don Matteo, R.I.S. – Delitti imperfetti e I Cesaroni. Morto l'attore Corrado Solari Il ruolo nell'ultimo film di Pupi Avati Solari: "Il cinema italiano non è in declino, si è ridimensionato" Morto l’attore Corrado Solari Nella sua lunga carriera, ha spesso dato corpo e voce a personaggi antagonisti, quali criminali, funzionari cinici e figure inquietanti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Corrado Solari morto a 75 anni, l'attore era tra i "cattivi" del cinema: gli ultimi lavori con Pupi Avati

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