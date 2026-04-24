(askanews) – Pupi Avati torna al dramma intimista con Nel tepore del ballo, nei cinema dal 30 aprile. Protagonista è Massimo Ghini nel ruolo di un celebre conduttore televisivo travolto da uno scandalo finanziario. Il film racconta la caduta pubblica e il confronto privato con il passato, compreso il suo primo grande amore, Clara, interpretata da Isabella Ferrari. GUARDA LE FOTO Isabella Ferrari, compleanno: le foto più belle e quelle mai viste. Pupi Avati: «Sentivo la necessità di un racconto più comune». Il regista ha detto: «Giunto a questa bella età, per la quale rallegrarmi con me stesso, ho avuto la necessità di un racconto comune, più comune, più semplice, meno arzigogolato, più condivisibile, dove tante persone che hanno visto il film hanno detto: anche io!».🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dal 30 aprile al cinema Nel tepore del ballo, di Pupi Avati: ecco cosa racconta

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Ragazzo, anzi no ragazzino, mi ricordo di te. La simpatia, il talento la tua giovane vita volata via, la tenacia la speranza che purtroppo era vana. In quei pochi anni dal Costanzo a Pupi Avati hai lasciato in me l'amarezza di non vedere quello che saresti potuto - facebook.com facebook

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