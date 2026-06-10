Cornetteria star di TikTok sospesa l’attività | lavoratori in nero e violazioni igieniche

La cornetteria Cip&Ciop, diventata popolare su TikTok, è stata temporaneamente chiusa. L’operazione è stata effettuata a causa di irregolarità riscontrate, tra cui l’impiego di lavoratori in nero e violazioni delle norme igieniche. La sospensione riguarda l’attività nel quartiere Marianella di Napoli. Le autorità hanno disposto la chiusura fino a quando non saranno risolte le problematiche emerse durante i controlli.

(Adnkronos) – È stata sospesa l'attività della cornetteria più virale di TikTok: Cip&Ciop, situata a Napoli nel quartiere Marianella. Nell'ultimo anno è diventata un vero fenomeno social: oltre un milione e mezzo di follower, centinaia di clienti ogni giorno e video capaci di totalizzare migliaia di visualizzazioni. Il successo, tuttavia, si è scontrato con un. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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