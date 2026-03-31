Durante controlli dell'Ispettorato nazionale del Lavoro in un cantiere edile di Palermo sono state riscontrate gravi violazioni delle norme sulla sicurezza e la presenza di lavoratori in nero. L’attività nel cantiere è stata sospesa in seguito alle irregolarità trovate. I controlli hanno riguardato sia aspetti legati alla tutela dei lavoratori sia la regolarità delle assunzioni.

E' questo il bilancio dei controlli tecnici effettuati dall'Ispettorato nazionale del Lavoro. Elevate sanzioni amministrative per un totale di 9.959,60 euro I controlli tecnici effettuati dall'Ispettorato nazionale del Lavoro in un cantiere edile di Palermo hanno portato alla scoperta di gravi irregolarità sia sul fronte del lavoro sia su quello della sicurezza. Su tre operai presenti al momento dell'ispezione, due sono risultati impiegati in nero. La situazione ha determinato l’immediata sospensione dell'attività per il superamento della soglia del 10% di lavoro nero, accompagnata da ulteriori prescrizioni legate alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - "Gravi violazioni delle norme sulla sicurezza e lavoratori in nero", sospesa l'attività di un cantiere

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