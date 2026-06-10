Quest'estate, il borgo si trasformerà in un palcoscenico diffuso grazie a eventi di musica, teatro e tradizioni. L’amministrazione ha previsto diverse iniziative che coinvolgeranno le strade e le piazze del paese, con spettacoli e manifestazioni culturali. Sono stati programmati anche momenti dedicati alle tradizioni locali, pensati per attirare visitatori internazionali e valorizzare le radici del luogo.

Quali eventi trasformeranno il borgo in un palcoscenico diffuso quest'estate?. Come integrerà l'amministrazione le tradizioni locali con il turismo internazionale?. Chi parteciperà ai grandi appuntamenti musicali e teatrali del calendario?. Quali attività coinvolgeranno le famiglie e i nuovi residenti nel borgo?.? In Breve Teatro in Piazzetta dal 11 giugno e Festa della Birra il 12-13 giugno. Contesa del Pozzo della Polenta dal 10 al 12 luglio e festa Sant'Anna il 26 luglio. Corinaldo Jazz dal 1 al 4 agosto in Piazza Il Terreno con artisti internazionali. Millenaria e scene medievali previste per i giorni 16 e 17 agosto. Corinaldo lancia l’Estate d’Incanto 2026 con un calendario che unisce tradizioni e cultura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Corinaldo: musica, teatro e tradizioni per l’Estate d’Incanto 2026

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