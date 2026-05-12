Roseto Valfortore presenta Estate 2026 | quattro mesi di eventi tra tradizioni musica trekking e sapori dei Monti Dauni

A Roseto Valfortore si sta preparando l’estate con il programma “Estate 2026”, che prevede quattro mesi di iniziative. Durante questo periodo, si svolgeranno eventi legati alle tradizioni locali, concerti di musica dal vivo e passeggiate di trekking tra i Monti Dauni. Sono in programma anche momenti dedicati ai sapori della zona, con degustazioni e appuntamenti culinari. La manifestazione coinvolge diverse associazioni e gruppi del territorio.

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