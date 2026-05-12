Roseto Valfortore presenta Estate 2026 | quattro mesi di eventi tra tradizioni musica trekking e sapori dei Monti Dauni
A Roseto Valfortore si sta preparando l’estate con il programma “Estate 2026”, che prevede quattro mesi di iniziative. Durante questo periodo, si svolgeranno eventi legati alle tradizioni locali, concerti di musica dal vivo e passeggiate di trekking tra i Monti Dauni. Sono in programma anche momenti dedicati ai sapori della zona, con degustazioni e appuntamenti culinari. La manifestazione coinvolge diverse associazioni e gruppi del territorio.
<< Da maggio a settembre il borgo dei Monti Dauni si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto tra sagre, musica, trekking, tradizioni popolari, spettacoli e valorizzazione del territorio >> Un’estate lunga quattro mesi, pensata per residenti, famiglie, turisti e visitatori che desiderano vivere il borgo tra cultura, natura, tradizioni popolari, spettacoli e gastronomia. Roseto Valfortore accende ufficialmente la bella stagione con il cartellone “Estate 2026”, un ricco programma di appuntamenti che da maggio a settembre accompagnerà il paese dei Monti Dauni in un viaggio fatto di emozioni, identità e convivialità.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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