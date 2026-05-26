Fabbrica Estate 2026 | musica teatro e stand-up nella piazza di Forlì
Dal 29 maggio al 17 luglio, nella piazzetta Corbizzi di Forlì si svolgerà la rassegna Fabbrica Estate 2026. La manifestazione prevede eventi di musica, teatro e stand-up, con l’obiettivo di rendere l’area della Fabbrica delle Candele un punto di ritrovo culturale per i giovani. La piazza sarà teatro di spettacoli e iniziative dedicate alla creatività giovanile.
Dal 29 maggio al 17 luglio, la piazzetta Corbizzi di Forlì ospiterà la rassegna Fabbrica Estate 2026, un progetto che punta a trasformare l'arena della Fabbrica delle Candele in un centro pulsante di creatività giovanile. La sesta edizione del programma nasce dalla collaborazione tra scuole, associazioni locali e istituzioni comunali. L'assessora Paola Casara ha sottolineato come l'obiettivo primario sia investire sui linguaggi contemporanei e sulle energie creative presenti sul territorio. Seco . 🔗 Leggi su Ameve.eu
Fabbrica Estate: a Forlì musica, teatro, stand-up comedy e tanto altro
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