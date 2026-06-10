Corea del Sud-Cechia | formazioni statistiche e anticipazioni dei Mondiali 2026

La Corea del Sud inizierà la sua undicesima partecipazione consecutiva ai Mondiali contro la Repubblica Ceca, in una partita che si giocherà a Guadalajara come seconda del Gruppo A. La gara è programmata per la prima fase della competizione del 2026. Al momento, sono state diffuse informazioni sulle formazioni e le statistiche delle due squadre, senza ulteriori dettagli su eventuali assenze o strategie.

2026-06-10 17:23:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: La Corea del Sud inizia l’undicesima stagione consecutiva di Coppa del Mondo contro i cechi a Guadalajara nella seconda partita del Gruppo A. La squadra asiatica era imbattuta nelle qualificazioni ed è arrivata al torneo sotto la guida del leggendario giocatore Hong Myung-bo, tornato in carica dopo aver supervisionato anche il torneo del 2014 in Brasile. “Una Coppa del Mondo non è un luogo in cui imparare; è un luogo in cui mettersi alla prova”, ha affermato recentemente Hong. “Abbiamo un gruppo equilibrato con una qualità immensa, ma l’esecuzione sotto pressione detterà il nostro viaggio”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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