Corea del Sud-Rep Ceca Mondiali 12-06-2026 ore 04 | 00 | formazioni convocati quote pronostici
Alle 04:00 del 12 giugno 2026, si gioca la partita tra Corea del Sud e Repubblica Ceca ai Mondiali. Le due squadre entreranno in campo dopo aver visto il risultato della sfida inaugurale tra Messico e Sudafrica, ma non ci sono ancora pronostici ufficiali o formazioni definitive. Entrambi i team sono in fase di preparazione e non sono stati comunicati i convocati finali. La partita si svolge senza ancora definire le quote di scommessa.
Corea del Sud e Rep. Ceca scenderanno in campo conoscendo il risultato della partita inaugurale tra Messico e Sudafrica ma non è ancora il momento di fare calcoli. L’importanza della prima partita della fase a gironi nella storia dei Mondiali non può essere sottovalutata e questo lo sanno benissimo sia il CT coreano Hong Myung-bo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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Corea del Sud - Repubblica Ceca Ven 12/06/2026 H.04:00
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