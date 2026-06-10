Controlli ai buttadentrosul lungolago | nove sanzioni

Nove persone sono state sanzionate durante controlli sui “buttadentro” sul lungolago di Como. Le verifiche sono state effettuate nelle ultime settimane e hanno riguardato principalmente la presenza di persone non autorizzate in spazi riservati. Le sanzioni sono state comminate per violazioni delle norme di accesso e uso delle aree pubbliche. Le operazioni di controllo continueranno per garantire il rispetto delle regole di utilizzo delle zone interessate.

Como, 10 giugno 2026 – L'ultima tornata di controlli sul lungolago di Como, ha portato a elevare sanzioni a nove persone sorprese nell'esercitare l'attività di "buttadentro", procacciatori di clienti, per i taxi boat che si concentrano nelle aree maggiormente frequentate dai turisti nel centro città. La Polizia di Stato di Como, con gli equipaggi della sezione Acque Interne, assieme alla Polizia Locale, ha sanzionato 9 persone, di cui 7 italiane e 2 straniere, 7 delle quali pregiudicate, che stavano violando quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana che limita tali condotte. I nove sanzionati sono stati anche colpiti da altrettanti ordini di allontanamento, e tre di loro - un cittadino pakistano, un venezuelano e un italiano - erano già stati colpiti da un precedente provvedimento identico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Controlli ai “buttadentro”sul lungolago: nove sanzioni

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